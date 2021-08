Tunisie : Ennahdha demande au président de lever le gel sur l’Assemblée, ainsi que le blocus sur le siège de la primature

Le mouvement Ennahdha demande, ce lundi, au président de la république « de lever le gel sur le parlement tunisien, d’assurer un retour rapide à la constitution, et de mettre un terme à l’état de transgression immense, ce qui menace la poursuite de notre expérience démocratique, et une violation des droits et libertés ».

Dans un communiqué rendu public ce lundi 16 août, suite à la réunion de son bureau exécutif vendredi 13 août, le mouvement souligne que « les crises politiques ne se résolvent que par le dialogue, et que la responsabilité nationale requiert la préservation de l’unité des Tunisiens, leur paix civile, la reprise du processus démocratique…ainsi que de ne pas entraîner le pays dans les conflits régionaux et internationaux, faisant dévier la Tunisie de son positionnement historique ».

Le mouvement exprime « le besoin urgent de charger un chef de gouvernement de compétences nationales, de lever le blocus sur le siège de la présidence du gouvernement, et de cesser d’entraver le service public, ce qui bloque le fonctionnement ordinaire des rouages de l’Etat ».

Ennahdha rejette dans ce communiqué, le deuxième après celui de son bloc parlementaire, « toutes les mesures abusives, notamment le placement en résidence surveillée sans ordre judiciaire et sans motivation, conformément à une loi inconstitutionnelle, ainsi que l’interdiction des dizaines de milliers de Tunisiens de voyager, sur la base de leur qualité professionnelle, leur action politique et de défense des droits de l’homme, avec des instructions orales, loin de toutes les garanties juridiques ».

