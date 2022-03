Tunisie : Ennahdha pointe le flou entourant « la situation financière »

Le mouvement Ennahdha exprime sa « vive inquiétude face au flou entourant la situation financière dans le pays, et la montée de la tension sociale, du fait du blocage de la machine de l’économie et de l’investissement ».

Dans un communiqué paru hier soir, au lendemain de la tenue de la réunion de son bureau exécutif, le mouvement pointe « la vague des augmentations des prix, et la pénurie des produits de base d’une manière continue », appelant le pouvoir en place « à dire la vérité aux Tunisiens sur la situation financière, et à clarifier ses politiques destinées à la traiter, sans dissimuler son échec en matière de gestion de l’Etat et de préservation de la sécurité alimentaire des citoyens ».

Le mouvement condamne, avec fermeté, « l’arrestation de l’ancien bâtonnier, Abderrazek Kilani, et son incarcération pour les besoins de l’enquête, et pointe un précédent grave en matière de violation de la constitution, des libertés, et de l’invulnérabilité du barreau ». Comme il dénonce « la poursuite de la séquestration de Noureddine Bhiri , en dehors des garanties prévues par la loi. »

Ennahdha condamne, en préambule, « l’agression russe contre l’Ukraine », et la considère comme « une violation criante du droit international et du droit des peuples à l’autodétermination dans le cadre de la liberté, la démocratie et la sécurité ».

Il se dit préoccupé envers « la position tunisienne hésitante, ce qui est contraire aux traditions de notre politique étrangère ».

