Tunisie : Ennahdha prÃ©occupÃ© par la non-promulgation de la loi sur la Cour Constitutionnelle par le prÃ©sident de la rÃ©publique

Tunisie : Ennahdha préoccupé par la non-promulgation de la loi sur la Cour Constitutionnelle par le président de la république

Le mouvement Ennahdha exprime sa préoccupation pour « la non-promulgation de la loi relative à la Cour Constitutionnelle par le président de la république ».

Dans un communiqué rendu public hier soir, au lendemain de la tenue de la réunion de son bureau exécutif, le mouvement pointe « une poursuite de la violation de la Constitution, un blocage du parachèvement de l’installation des instances constitutionnelles, une menace de l’expérience démocratique, et une perturbation de l’action législative à l’Assemblée ».

Cette situation risque d’aggraver la crise politique, et d’approfondir la crise sanitaire, économique et sociale à l’heure où les Tunisiens attendent qu’il soit mis un terme à l’état de division pour s’accorder sur une feuille de route à même de sortir le pays de sa crise à travers un dialogue sérieux et responsable, souligne-t-il en substance.

Le mouvement rejette ce qu’il qualifie « les violations procédurales ayant marqué l’arrestation de Nabil Karoui », déplorant le dépassement des délais de détention préventive…

Il évoque, par ailleurs, les dernières augmentations et leurs éventuelles répercussions sociales, et appelle le gouvernement à prendre les mesures d’accompagnement nécessaires, et à se concerter avec les partis et les organisations à ce sujet.

Le parti réclame une enquête sérieuse sur les dessous de l’affaire de Sidi Hassine, qui est en totale violation des valeurs morales et de celles de la police républicaine, de délimiter les responsabilités et de juger toutes les personnes impliquées dans cette affaire.

Ennahdha met en garde contre le caractère sérieux des menaces d’assassinat visant son président, Rached Ghannouchi, après en avoir été officiellement informé par les autorités sécuritaires.

Gnetnews