Tunisie : Ennahdha réclame « la démission de Kaïs Saïed et la tenue d’une présidentielle anticipée »

Le mouvement Ennahdha réclame « la démission de Kaïs Saïed, en ouvrant la voie devant le peuple qui l’a désavoué, à organiser une présidentielle anticipée, en tant qu’entrée au règlement de la crise actuelle, et une dernière chance avant la proclamation de la banqueroute et l’effondrement vers lequel, il a conduit le pays ».

Dans un communiqué rendu public hier soir, dimanche, dans la foulée du second tour des législatives et de l’annonce du taux de participation par l’instance électorale, Ennahdha dénonce « les grandes failles ayant accompagné l’opération électorale, révélées par les organisations de la société civile, ayant représenté une atteinte manifeste du principe de transparence et d’intégrité des élections, et ayant traduit, clairement, l’absurdité de l’opération électorale, et la dilapidation de l’argent public ».

« Le parlement de Kaïs Saïed ne reflète que la minorité de la minorité, n’a pas le droit d’exercer le pouvoir législatif au nom du peuple, de la majorité, et des électeurs. Tout ce qui en est issu n’a aucune signification, ou légitimité », considère Ennahdha, appelant la nouvelle assemblée « à se saborder, dans l’attente d’une dissolution radicale, à même de sauver le pays du chaos qui le guette ».



Le mouvement appelle « les forces vives politiques à accélérer l’unification de leurs efforts et à s’accorder autour d’une plateforme d’initiative » (…) contribuant « avec sérieux à sauver ce qui reste des fondements de l’Etat, mettant un terme à la souffrance du peuple, sauvant l’économie de l’effondrement et la situation sociale de l’implosion ».

Gnetnews