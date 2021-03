Tunisie : Ennahdha rend sa position envers les évènements de l’aéroport et les fuites de Mohamed Ammar

Le mouvement Ennahdha salue la visite officielle effectuée par le président Kaïs Saïed en Libye, hier mercredi 17 Mars, ayant affirmé « la volonté conjointe de consolider la concertation et la coopération entre les deux pays ».

Dans un communiqué rendu public ce jeudi, au lendemain de la tenue de la réunion de son bureau exécutif, le mouvement appelle le gouvernement « à amorcer les grandes réformes à même de mettre un terme à l’hémorragie des finances publiques, et à la hausse de la dette publique, et ce en concertation avec les organisations nationales et les parties politiques ».

Le mouvement exprime son « rejet du chaos survenu mardi dernier à l’aéroport », appelant les députés « à exercer leur rôle dans le cadre des dispositions réglementaires, de manière à ne pas bloquer le service public ». Il appelle le gouvernement à réviser les dispositions liées au fichier S 17, et d’autres mesures frontalières afin de les adapter à la constitution.

Ennahdha condamne, par ailleurs, « le déferlement de déclarations irresponsables du président du bloc démocratique à l’Assemblée, dont celles contenues dans les fuites relayées en début de semaine, ayant révélé des tentatives de renverser le processus démocratique, de propager des mensonges, d’extorquer les dossiers, d’instrumentaliser les institutions de l’Etat pour des fins politiques et partisanes, et souhaite que ces affaires empruntent leur chemin vers la justice ».

Le mouvement dénonce, également, « le blocage des travaux de l’Assemblée par la présidente du bloc fasciste », et appelle « à accélérer l’examen du projet d’amendement du règlement intérieur pour garantir la marche de cette institution constitutionnelle ».

Le mouvement réitère son appel au parquet à ouvrir une enquête autour « des dépassements de la présidente de ce groupe, des usages et lois de l’action parlementaire ».

