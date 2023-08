Tunisie : Ennasr, El Aouina, Jardins de Carthage…l’immobilier poursuit sa flambée

Le site Internet spécialisé dans l’immobilier, Mubawab Tunisie, évalue le marché de l’immobilier en Tunisie à travers la dernière édition de son Guide relatif au premier semestre de 2023.

Cette analyse détaillée examine de près l’évolution des prix des appartements proposés à la vente dans les trois zones phares du pays et décrypte la dynamique de l’offre et de la demande. Cette édition dévoile également l’indice des prix de l’immobilier de Mubawab pour le deuxième trimestre de 2023, souligne la plateforme digitale de l’Immobilier, dans un communiqué dont une copie est parvenue, ce lundi 21 août, à Gnetnews.

Offre d’appartements : Tendance à la hausse

L’offre des appartements, neufs et anciens, affiche toujours une forte progression.

En ce qui concerne l’immobilier ancien dans sa globalité, un bond semestriel de 5 % a été enregistré, avec une hausse de 6% en année glissante.

Quant aux appartements neufs, l’offre a grimpé de 7 % par rapport au deuxième semestre de 2022 et de 9 % en année glissante.

Demande d’appartements : Progression soutenue au Grand Tunis et à Hammamet

Sans grande surprise, le grand Tunis reste toujours incontournable. En effet, la plus grande métropole du pays arrive en tête du classement et quatre de ses quartiers sont les plus recherchés par les utilisateurs de mubawab.tn

Par ailleurs, les recherches varient entre 4% et 5% et se concentrent sur les quartiers de : Cité Ennasr 2, Ain Zaghouan Nord, El Aouina et les Jardins de Carthage.

La ville de Hammamet et, plus précisément, son quartier méridional attire 5 % des demandes.

Le ratio offre/demande est globalement dans le vert. Un potentiel de croissance se confirme donc dans les villes comme Cité Ennasr 2, Ain Zaghouan Nord, Aouina, La Marsa, Riadh Al Andalous, Borj Cédria et dans les jardins d’El Menzah, où la demande est plus importante que l’offre.

Les appartements ont vu le prix du m² augmenter annuellement surtout dans le segment du neuf.

La hausse est plus rapide à la Nouvelle Médina, où le prix moyen par m² est passé de 1900 dt à 2200 dt entre le deuxième semestre de l’année précédente et le premier semestre de l’année en cours.

À l’Aouina, le m² d’un appartement a vu son prix moyen augmenter de 95 dt entre le S2 de 2022 et le S1 de 2023, il est situé désormais à 2725 dt.

Pour un appartement neuf, aux Jardins de Carthage, il faut compter en moyenne 4500 dt /m² (contre 4200 dt /m² au deuxième semestre de 2022.)

En dehors de la capitale, la ville de Kélibia affiche un prix moyen du m² de 2050 dt au S1 de 2023 (contre 2100 dt au deuxième semestre de 2022)

Au gouvernorat de Sousse et plus précisément à Sahloul, la valeur du m² a légèrement diminué au début de l’année en cours et passe de 2680 dt à 2670 dt.

Les chiffres à retenir :

● 5,6 % : représente l’évolution des prix des appartements au premier semestre 2023 par rapport au S2 de 2022.

● 7,6 % : c’est l‘augmentation moyenne du prix de m² des appartements comparés à l’année précédente.

● 9,8 % et 12 % sont enregistrés, respectivement, au niveau de l’offre et de la demande pour les appartements neufs et anciens au premier semestre de 2023 par rapport à la période allant de juillet à décembre 2022.

● Les appartements anciens représentent 64 % de l’offre immobilière sur mubawab.tn, et 36 % concernent les biens neufs de la même catégorie.

● En glissement annuel, le prix des appartements s’est apprécié de 9 % du côté du neuf et de 6 % du côté de l’ancien.

● -0,9 % correspond à la baisse de l’indice des prix de l’immobilier de Mubawab ressentie au deuxième trimestre de 2023.