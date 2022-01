Tunisie : Fatma Karray reçue par le ministre des Affaires sociales

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a reçu ce vendredi 21 janvier 2022, la journaliste, Fatma Karray.

Les discussions ont porté sur le dossier des médias et des entreprises médiatiques.

Le ministre a affirmé « l’extrême importance qu’accorde le gouvernement au dossier de l’information et aux préoccupations des journalistes et des entreprises médiatiques, et la détermination de parvenir à des solutions à ce secteur, ce qui contribue à la construction de la Tunisie nouvelle », rapporte un communiqué du ministère des Affaires sociales.

Fatma Karray a salué la démarche du gouvernement, pour maintenir le contact direct avec les journalistes, hommes et femmes des médias, en vue de parvenir à « des solutions efficaces » à ce secteur, ajoute en substance la même source.

Gnetnews