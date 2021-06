Tunisie : Fethi Ayadi évoque la rencontre entre Kaïs Saïed et Rached Ghannouchi, et la qualifie de « positive »

Le porte-parole du mouvement Ennahdha, Fethi Ayadi, a qualifié ce vendredi 25 juin, la rencontre entre le président Kaïs Saïed, et le président de l’Assemblée, Rached Ghannouchi de « positive », signalant que c’était une rencontre longue, et a duré près d’une heure, ou plus.

Dans un entretien avec Shems, il a indiqué que la rencontre entre les deux parties est intervenue, après une rupture de six mois.

Ayadi a exclu avoir des détails sur cette entrevue et sa teneur … »Il semble qu’il a été convenu entre le président de la république et le président de l’Assemblée que cette rencontre soit confidentielle, elle n’a même pas été filmée… »

« Toutes les fuites liées à cette rencontre sont inexactes », a-t-il souligné.

Le dirigeant nahdhaoui a affirmé que « les fuites publiées dans les médias sont inexactes, car, il est inadmissible d’évoquer la feuille de route dès la première rencontre ».

Selon certaines informations relayées dans les médias, Saïed a présenté à Ghannouchi « une vision de sortie de crise », en proposant une feuille de route pour aplanir les désaccords entre les présidences, comportant l’approbation d’un remaniement ministériel par Saïed, à condition que les quatre ministres sur lesquels pèsent des soupçons de corruption soient remplacés, et que le gouvernement place la crise du Coronavirus parmi ses principales priorités.

Selon le site Arabicpost, la feuille de route proposée par Saïed comporte la démission ou la déposition du gouvernement de Hichem Méchichi pendant une période ne dépassant pas les six mois, en désignant un nouveau gouvernement, dont le chef sera nommé par le mouvement Ennahdha, le parti ayant remporté les législatives, en en assumant la responsabilité de la réussite ou de l’échec.

Gnetnews