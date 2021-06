Tunisie / France : Six accords signés, dont une déclaration d’intention sur le lancement d’un dialogue numérique

Six accords ont été signés ce jeudi 3 juin 2021, à l’occasion du 3ème Haut Conseil de Coopération franco-tunisien en présence du Premier ministre français, Jean CASTEX, et de son homologue tunisien, Hichem MECHICHI. Ils touchent les domaines du transport maritime, de la préparation aux catastrophes naturelles, du dessalement de l’eau de mer, de l’agriculture, du commerce et du numérique, indique ce soir l’ambassade de France en Tunisie, dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews.

1. Convention de crédit de 41 M EUR pour l’Office de la Marine marchande et des ports (OMMP)

Prêt souverain rétrocédé à l’OMMP de 41 M EUR (130 M DT) pour l’acquisition de 6 nouveaux remorqueurs qui seront affectés sur les ports de commerce gérés par l’Office de la Marine Marchande des Ports (OMMP) : La Goulette, Bizerte, Sousse, Sfax, Gabès et Zarzis. Ils remplacent six remorqueurs acquis dans les années 1980 et 1990.

2. Convention de crédit de 40 M EUR à la République Tunisienne pour financer un programme permettant d’accroitre la résilience aux catastrophes naturelles.

Ce projet apportera un appui direct au Programme National de Résilience aux Catastrophes et au Changement Climatique de la Tunisie, sur une période de cinq ans (2021-2026). Il vise plus particulièrement l’amélioration de la réduction des risques d’inondation en milieu urbain ; le renforcement de la préparation aux risques de catastrophes et des systèmes d’alerte précoce ; le renforcement de la protection financière ; la promotion de la coordination institutionnelle et l’instauration d’un cadre juridique propice à la gestion des risques de catastrophes.

3. Convention de partenariat FEXTE entre la SONEDE, l’AFD et Aquassay pour le projet d’amélioration des performances industrielles et environnementales de deux stations de dessalement à Djerba.

Cet accord d’un montant de 202 000 EUR (environ 650 000 DT) vise à améliorer les performances de l’usine de dessalement d’eau de mer de Djerba, utilisant la technologie d’osmose inverse, afin d’en réduire les consommations d’énergie et de produits chimiques, tout en augmentant la durée de vie des membranes et en réduisant les rejets en mer des eaux de nettoyage des filtres et des membranes.

4. Signature d’une lettre d’intention dans le secteur du commerce

Cette lettre d’intention vise à créer un groupe de travail mixte franco-tunisien en vue de développer les relations de coopération technique entre la France et la Tunisie dans les domaines du commerce et du développement des exportations.

5. Signature d’un nouvel arrangement administratif en matière agricole

Le renouvellement de cet arrangement administratif permet de redynamiser la coopération bilatérale entre le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et de renforcer les liens de partenariat dans les domaines de l’agriculture, du développement rural et l’agro-alimentaire.

6. Signature d’une déclaration d’intention dans le secteur du numérique

La France et la Tunisie se proposent de mettre en place un « dialogue numérique » qui aura pour objectif les échanges et le partage d’expériences et de bonnes pratiques dans le secteur du numérique et de promouvoir les complémentarités et les synergies dans les domaines de partenariat convenus.