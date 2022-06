Tunisie : Hausse attendue des charges de la caisse de compensation Ã  5 milliards de dinars fin 2022 (Nemsia)

Tunisie : Hausse attendue des charges de la caisse de compensation à 5 milliards de dinars fin 2022 (Nemsia)

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a déclaré, ce mardi 07 juin, que tous les signes liés aux pourparlers entre la Tunisie et le fonds monétaire international (FMI) sont positifs, supposant l’annonce du démarrage des négociations officielles dans les tous prochains jours.

Lors d’une conférence consacrée à la présentation du programme des réformes, la ministre a supposé la hausse du coût de la subvention à 5 milliards de dinars au cours de cette année, contre 4,2 milliards de dinars, au cours de 2021, ce qui requiert la réforme de la caisse de compensation et la rationalisation de la subvention, en la dirigeant vers ceux qui la méritent.

Nemsia a ajouté que le citoyen ne bénéficie pas des dépenses de la subvention, mais elles vont aux spéculateurs et aux contrebandiers, ce qui a contribué à l’approfondissement de la crise économique qui se poursuit depuis des années.

Elle a fait remarquer que le programme national des réformes comprend différents axes, dont la réforme du secteur financier, à travers la facilitation de l’accès aux services financiers, le développement des systèmes de paiement électronique, la consolidation des fondements financiers du secteur bancaire, outre la réforme des entreprises publiques et la consécration de la concurrence loyale.

La ministre a évoqué les grands axes de la réforme du système financier, comportant, particulièrement, l’instauration d’un régime fiscal équitable et transparent, contribuant à la relance de l’investissement privé, et à l’appui de l’économie, ce qui garantit une meilleure visibilité pour les différents acteurs économiques sur le moyen et long terme.

Gnetnews