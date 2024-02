Tunisie : Insadder, programme d’appui à l’export pour renforcer la compétitivité des PME

« Le programme, Insadder, vise à renforcer les capacités compétitives des petites et moyennes entreprises, et à créer des opportunités exportatrices vers des marchés traditionnels et de nouveaux marchés ».

Intervenue, ce jeudi 15 février, à une journée d’information autour de cet instrument européen d’aide à l’export, la cheffe de cabinet de la ministre du Commerce a indiqué que « ce programme est destiné aux entreprises n’ayant pas exporté, par le passé, ou celles ayant des opportunités exportatrices limitées, afin de leur ouvrir la voie à l’international ».

Le programme d’appui à l’export, Insadder, assure une série de services, notamment un appui technique et financier, et des programmes de formation répondant aux attentes et besoins des entreprises exportatrices, a-t-elle souligné, appelant à mettre à profit toutes les opportunités en termes d’exportation et de construire des partenariats dans des secteurs prometteurs, à l’instar des industries alimentaires, des matériaux de construction, des industries mécaniques et électriques, ainsi que des industries pharmaceutiques.

Ce programme est financé par l’Union européenne, et mis en oeuvre par la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), en collaboration avec le ministère du Commerce et du développement des exportations.

Gnetnews