Tunisie/ Intempéries : Pluies et vent, l’INM maintient son alerte pour la navigation et la pêche

Des perturbations météorologiques marquent ce début de semaine, notamment au Nord de la Tunisie.

Dans son premier bulletin de ce lundi 25 janvier, l’INM dit maintenir son alerte pour la navigation et la pêche, face à la poursuite d’un vent fort sur les Côtes-Nord, dont la vitesse est de 60 Km/ heure.

La mer sera fortement perturbée, à agitée au Nord, et perturbée ans les autres espaces maritimes.

Le ciel sera partiellement gris, avec des nuages denses au Nord.

Des pluies éparses sont attendues en fin de journée, qui seront orageuses, et, par moment, intenses à l’extrême-Nord.

Les températures seront en légère baisse, variant entre 13 et 17° au Nord et sur les hauteurs, et entre 18 et 23° dans le reste des régions.

Gnetnews