La Tunisie intensifie sa lutte contre le Coronavirus, les records des contaminations et des décès s’enchaînent

Le Coronavirus continue à faire des ravages en Tunisie, et le pire reste à venir. Cette 4ème vague dont la virulence dépasse toutes les prévisions n’a pas encore atteint son pic ; les chiffres, déjà terrifiants, risquent de l’être encore davantage, a fortiori avec la propagation rapide du Variant indien, dit Delta, qui serait à l’origine de 60 % des contaminations dans le pays.

Les autorités politiques et sanitaires mettent les bouchées doubles et durcissent les mesures et les limitations à la circulation pour minimiser, autant que faire se peut, les dégâts. La Tunisie qui est considérée, désormais, comme un point noir en termes épidémiques, bénéficie d’un élan de solidarité louable, de la part des pays arabes et au-delà, qui n’ont pas lésiné sur les moyens pour lui fournir de précieuses doses de vaccin, et différents équipements sanitaires dont elle a urgemment besoin pour secourir des malades en détresse et sauver des vies.

Mais quoiqu’il en soit, le pays ne peut s’en sortir qu’avec ses propres moyens et sa capacité de résilience et de réactivité pour prendre les bonnes décisions au bon moment, remonter le moral d’un personnel de santé épuisé, et impliquer le peuple entier dans la guerre contre cet ennemi imprévisible et coriace.

En attendant d’entrevoir le bout de tunnel, le pays enchaîne les records des nouveaux cas positifs et des décès, faisant grimper les courbes au plus haut niveau.

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 12 juillet 8 473 nouveaux cas de contamination par le Covid-19, après la parution des résultats de 26 032 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 32,55 %.

Le bilan passe désormais à 510 396 contaminations, sur un ensemble de 1 980 448 analyses en laboratoire.

A la même date, quelque 5 971 malades ont été déclarés rétablis, portant le total à 406 349 guérisons.

Le bilan des décès s’alourdit de jour en jour, avec 157 disparus du Covid-19 signalés à la même date, et 16 651, au total.

Quelque 4 567 malades sont, à ce stade, alités dans les structures de soins, dont 4 003 dans le secteur public, et 564 dans le secteur privé.

Les malades en réanimation sont au nombre de 662 et ceux placés sous oxygène de 156. Avec les 160 dernières admissions, le total des malades pris en charge dans les hôpitaux depuis l’avènement de la pandémie, est de 21 231.

