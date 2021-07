Tunisie : Les gouverneurs du Grand-Tunis prolongent les restrictions et l’interdiction de la circulation le Week-end jusqu’au 31 juillet

Les gouverneurs du Grand-Tunis (Tunis, l’Ariana, la Manouba et Ben Arous) ont décidé de reconduire la décision d’interdiction de la circulation de tous types de véhicules, en fin de semaine, à compter du samedi à 5h du matin au lundi à la même heure, jusqu’au 31 juillet.

Réunis hier lundi au siège du gouvernorat de la Manouba, les quatre gouverneurs ont décidé de prolonger les mesures de prévention, incluses dans leurs deux communiqués du 30 juin et du 06 juillet, jusqu’au 31 juillet, pour faire face à un contexte sanitaire dangereux au plus haut point, et endiguer la propagation du Coronavirus.

Ils ont, à cet effet, maintenu l’interdiction des déplacements de et vers le Grand-Tunis, sauf en cas d’extrême nécessité, pour les besoins du travail, d’examens nationaux et universitaires, les cas urgents, ou pour motif de vaccination.

Les dispositions annoncées antérieurement portent notamment sur l’instauration d’un couvre-feu de 20h à 5h du matin, la suspension des prières à la mosquée, l’interdiction des rassemblements et des fêtes publiques et privées…

Les dispositions concernent également l’interdiction de l’utilisation des espaces intérieurs des cafés et restaurants. Seule la terrasse est autorisée, avec l’interdiction de la consommation sur place et la levée des tables et chaises à 16h, la poursuite de l’interdiction du narguilé (chicha) et du jeu de cartes. Les restaurants touristiques devront se limiter à une jauge de 30 %. Idem pour les espaces commerciaux qui doivent, de surcroît, s’en tenir aux protocoles sanitaires qui leur sont spécifiques.

