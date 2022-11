Tunisie : Justin Trudeau annonce sa participation au sommet de la Francophonie Ã  Djerba

Tunisie : Justin Trudeau annonce sa participation au sommet de la Francophonie à Djerba

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, annonce sa participation au sommet de la Francophonie qui se tiendra les 19 au 20 novembre 2022 à Djerba, dans sa dix-huitième édition, autour du thème « Connectivité dans la diversité ».

Justin Trudeau soulignera « l’importance de protéger la démocratie et les droits de la personne, de défendre et de promouvoir la langue française et de continuer à resserrer nos liens avec nos partenaires de la Francophonie sur tous les continents », annonce son bureau dans un communiqué.

Quelque 30 chefs d’Etat et de gouvernement, de l’espace francophone, ont jusque-là annoncé leur participation au sommet de l’OIF. Outre des personnalités du monde de l’entreprise et des affaires qui prendront part au forum économique qui se tiendra, en marge de cet événement.

Des centaines de médias couvriront également cet évènement.