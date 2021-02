Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed rÃ©cite la Fatiha Ã  la mÃ©moire des martyrs de lâ€™armÃ©e

Tunisie : Kaïs Saïed récite la Fatiha à la mémoire des martyrs de l’armée

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu ce jeudi 04 février 2021 à l’hôpital militaire de Tunis, où il a récité la Fatiha à la mémoire des martyrs de l’institution militaire, qui se sont sacrifiés hier pour l’invulnérabilité de la patrie.

Le chef de l’Etat a prononcé une oraison funèbre où il a énuméré les qualités des héros de la Tunisie, et glorifié leur « courage et bravoure, en défense de la patrie, et de la sécurité des Tunisiens contre les ennemis qui guettent le pays ».

« Ces héros sont tombés en martyr à cause de la trahison et de lâcheté, ce qui ne fera que consolider notre obstination à affronter ces criminels avec le même esprit de combat, et à contrer ceux qui se tiennent derrière eux, et qui veulent porter atteinte à l’Etat tunisien », a affirmé ce matin Kaïs Saïed, cité dans un communiqué de la présidence.

Ont été présents à cette cérémonie, notamment le chef du gouvernement, le ministre de la Défense nationale, le directeur général de la santé militaire, et un nombre de cadres et agents de l’institution militaire.

Cinq soldats sont tombés en martyr hier dont l’adjudant Mourad Fidaoui, blessé sur les hauteurs du Kef à la mi-janvier, ainsi que quatre autres militaires ayant péri lors de l’explosion d’une mine sur les hauteurs d’el-Mghila : Les honorables lieutenant Sami Ouanassi, adjudant-chef Saïd Amari, sergent-chef Ismaïl Kheriji, et le caporal-chef Monem Dallaï.

Que Dieu les accueille dans son éternel paradis.

Gnetnews