Sousse : sept personnes placées en détention pour le meurtre d’un adolescent à la marina de Kantaoui

La victime, un lycéen de 17 ans, a succombé à des coups de couteau. Les suspects sont poursuivis pour meurtre avec préméditation et port d’armes blanches.

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Sousse 2 a ordonné le placement en détention provisoire de sept personnes dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’un adolescent survenu à la marina de Port El Kantaoui.

La victime, un élève âgé d’environ 17 ans, a perdu la vie après avoir été poignardée à l’arme blanche. Le drame serait né d’un différend dont les causes n’ont pas encore été élucidées.

Les mis en cause sont poursuivis pour meurtre avec préméditation, violences volontaires aggravées et détention illégale d’armes blanches.

L’enquête se poursuit afin d’établir les circonstances exactes des faits et de déterminer le degré de responsabilité de chacun des suspects.