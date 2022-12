Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed regagne Tunis en provenance de Washington

Le président de la république, Kaïs Saïed, a regagné hier, vendredi 16 décembre 2022, Tunis, en provenance de Washington, où il vient de participer au 2ème sommet des dirigeants Etats-Unis/ Afrique, qui s’est tenu du 13 au 15 décembre 2022 à la capitale fédérale américaine.

A sa descente d’avion, le chef de l’Etat a salué le drapeau au son de l’hymne national, comme il a passé en revue un détachement des trois armées qui lui rendaient les honneurs.

Ont été présents à l’aéroport pour l’accueillir, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, le gouverneur de Tunis, Kamel Fekki, la maire de Tunis, Souad Abderrahim, ainsi que les membres du cabinet présidentiel.

Le chef de l’Etat avait, plaidé, à Washington pour un monde plus solidaire et plus égalitaire, appelant « à annuler les dettes qui se sont accumulées depuis des décennies, et à œuvrer à récupérer l’argent spolié, étant un droit pour de nombreux peuples africains, dont le peuple tunisien ».