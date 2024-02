Tunisie : Kaïs Saïed se rend à la SNCPA à Kasserine, et évoque de nombreux dossiers de corruption

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu hier, mercredi 31 Janvier 2024, à la Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa, (SNCPA) à Kasserine, et s’est réuni avec ses cadres et ses agents, affirmant qu’il n’y a pas lieu d’y renoncer, ainsi qu’à l’ensemble de nos entreprises nationales.

Saïed a évoqué de nombreux dossiers de corruption et la nécessité de demander des comptes à tous ceux qui ont œuvré à attenter à cette entreprise nationale.

Le chef de l’Etat a arpenté toutes les ailes de cette entreprise, et a pris acte des failles qui n’auraient pu survenir, n’eût été la politique qui a été suivie depuis des années 2000 pour l’abandonner. « Une politique qui s’est poursuivie depuis l’année 2011 afin que la voie soit ouvert aux lobbies, alors que cette entreprise ne couvrait pas les besoins du marché tunisien, uniquement, mais exportait vers de nombreux pays », a-t-il souligné.

Le président a échangé avec les employés, a écouté leurs préoccupations, et a pointé les grandes failles et la mauvaise gestion ; « il n’y a pas lieu d’être indulgent envers ceux ayant abusé avec les ressources du peuple tunisien ».

Gnetnews