Tunisie : Kaïs Saïed s’en prend aux circuits de distribution qui « affament le peuple »

Le président de la république, Kaïs Saïed s’est rendu hier après-midi, mercredi 11 août, aux centres de réfrigération des produits agricoles à Jedaïda et Tebourba, au gouvernorat de la Manouba.

Le chef de l’Etat a qualifié, dans une vidéo, les circuits de distribution de circuits d’affamer le peuple.

» ليست بمسالك التوزيع هي مسالك تجويع الشعب التونسي «

« Ces circuits sont faits pour affamer le peuple tunisien », s’est-il élevé, s’en prenant aux tenants desdits circuits « qui sont en train d’amasser des milliards, alors que l’agriculteur souffre, et le peuple a faim ».

Saïed a mis en garde les gérants des circuits de distribution contre la hausse illicite des prix, et la spéculation…il a promis de contrer tous ceux qui tentent d’accaparer la subsistance du peuple, et de le laisser dans la faim et la soif.

Le président a estimé inadmissible que les circuits de distribution monopolisent les marchandises, augmentent excessivement les prix, et portent atteinte aux agriculteurs et au pouvoir d’achat du consommateur, « c’en est fini avec ces pratiques, les personnes impliquées auront à assumer leur responsabilité, quelle qu’en soit la position », a-t-il asséné.

Gnetnews