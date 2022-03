Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed sâ€™entretient avec Abdelmajid Tebboune

Tunisie : Kaïs Saïed s’entretient avec Abdelmajid Tebboune

Le président Kaïs Saïed a eu ce jeudi 31 Mars 2022, dans l’après-midi, une conversation téléphonique avec son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, où il était question des relations bilatérales privilégiées entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont évoqué la situation dans la région, affirmant les positions convergentes des deux pays.

La Tunisie et l’Algérie ont partagé l’histoire et partagent la volonté constante et la détermination forte à construire l’avenir, selon les mêmes constantes et principes communs, ont-ils souligné, cités par un communiqué de la présidence.

Gnetnews