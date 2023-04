Tunisie : Kalthoum Ben Rejeb met fin aux fonctions de trois responsables au sein de son ministère

La ministre du Commerce et du développement des exportations met fin aux fonctions de trois responsables au sein de son ministère, en vertu d’arrêtés ministériels datant du 06 avril, parus dans la dernière édition du Journal Officiel.

Il est, ainsi, mis fin aux fonctions de Abderraouf Soltani, inspecteur en chef du contrôle économique, en qualité de directeur des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs ; de Mohamed Ghanmi, inspecteur en chef du contrôle économique, en qualité de directeur de la qualité, du commerce et des services à la direction régionale du commerce de Monastir ; et de Ezzedine Dkhayli, inspecteur du contrôle économique, en qualité de chef de service de la sécurité et de la permanence à la sous-direction des bâtiments et du matériel à la direction des affaires administratives et financières.