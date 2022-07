Tunisie : La balance alimentaire enregistre un dÃ©ficit de 1559,7 MD

Tunisie : La balance alimentaire enregistre un déficit de 1559,7 MD

La balance commerciale alimentaire a enregistré au cours du mois de juin de l’année 2022 un déficit de 1559,7 MD contre 806,9 MD durant la même période de l’année précédente ; enregistrant ainsi, un taux de couverture de 66,9% en 2022 contre 75,1% en 2021.

Le déficit enregistré est essentiellement le résultat de l’accroissement du rythme des importations des céréales (+48,6%), du sucre (+141,0%) et des huiles végétales (+70,1%), indique ce mardi 19 juillet l’observatoire national de l’Agriculture (ONAGRI).

Le déficit de la balance alimentaire s’est creusé, malgré la hausse des exportations de l’huile d’olive (+34,0%).



En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 29,7%, alors que les importations ont augmenté de 45,5%.

Les prix à l’exportation se sont accrus de 34,1% pour l’huile d’olive, de 12,1% pour les agrumes et de 12% pour les produits de la pêche par rapport à la même période de l’année précédente.

Par contre ceux des tomates et des dattes ont baissé respectivement de 5,0% et de 2,5%.

Le prix du blé dur a enregistré une hausse de 90,2% par rapport à l’année dernière.

Les prix des autres produits céréaliers (blé tendre, orge et maïs) ont, en revanche, enregistré une augmentation comprise entre 44% et 55%, liée principalement aux répercussions de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

D’après ONAGRI