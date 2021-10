Tunisie : La banque centrale a prÃªtÃ© Ã  lâ€™Etat une avance de 2,8 milliards de dinars

Tunisie : La banque centrale a prêté à l’Etat une avance de 2,8 milliards de dinars

La pandémie qui a touché l’ensemble des pays du monde en 2020 a impacté l’économie tunisienne, déjà en berne, et principalement les finances publiques. La crise sanitaire a contracté l’activité économique pendant quelques mois. Cela s’est traduit par un bilan lourd sur le plan socio-économique, d’autant plus que l’économie tunisienne a abordé l’année 2020 avec une croissance atone à 0,9% du PIB en 2019, souligne la banque centrale dans son rapport sur l’exercice 2020.

Il s’en est suivie une perte importante de recettes publiques qui, ajoutée au coût des mesures de soutien adoptées pour éviter une crise encore plus grave, ont porté le déficit budgétaire à deux chiffres en pourcentage du PIB (-10,4% contre -3,6% une année auparavant), portant ainsi la dette publique à des niveaux sans précédent (84,3% du PIB).

Ces circonstances exceptionnelles ont rendu nécessaire l’adoption d’une loi de finances rectificative qui tient compte de la chute des ressources et de l’augmentation aiguë des dépenses sociales pour faire face aux retombées de la pandémie de la COVID-19 dans le pays.

Le budget 2020 a été caractérisé par l’octroi par la Banque Centrale d’une avance exceptionnelle et non récurrente sur le plan réglementaire de 2,8 milliards de dinars. Cette avance est remboursable sur 5 ans et avec une année de grâce, elle était destinée à faire face aux dépenses imprévues dues aux effets de la pandémie.

Le gouverneur de la banque centrale, Marouane Abassi, a remis hier, une copie de ce rapport au président de la république, lors d’une entrevue les ayant réunis à Carthage, consacrée notamment à la situation économico-financière.

Gnetnews