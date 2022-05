Tunisie : La banque centrale au 2ème rang mondial en matière d’égalité des genres

Selon le classement 2022 relatif à l’égalité des genres dans les Banques centrales, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) ; avance de 4 places, pour se hisser au 2ème rang à l’échelle mondiale (6ème en 2021).

« La BCT est leader parmi les banques centrales arabes et africaines ».

Le Forum officiel des institutions monétaires et financières Official, « Monetary and Financial Institutions Forum », OMFIF), vient de publier son rapport 2022, relatif à l’indice de l’égalité des genres dans le secteur financier (OMFIF GENDER BALANCE INDEX – 2022), dont une copie est parvenue ce mercredi 04 Mai à Gnetnews, par l’Institut d’émission.

Il classe, annuellement, les banques centrales, les banques commerciales, les fonds souverains et les fonds de pension publics d’après un indice d’égalité des genres.

L’OMFIF est un groupe de réflexion indépendant s’intéressant aux banques centrales, à la politique économique et à l’investissement public.

