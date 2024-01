Tunisie : La BTS a approuvÃ© en 2023 le financement de 15 entreprises communautaires

Tunisie : La BTS a approuvé en 2023 le financement de 15 entreprises communautaires

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de financement des entreprises communautaires, et en coordination avec les ministères des Finances et des Affaires Sociales et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS Bank) a approuvé en 2023 le financement de 15 entreprises communautaires avec une enveloppe d’investissement de l’ordre de 4 Millions de Dinars.

Ces entreprises opèrent principalement dans les domaines des services agricoles, de l’élevage, des industries agro-alimentaires et des énergies renouvelables.

La Banque a procédé à la distribution d’un premier lot d’approbations de financement en fin d’année 2023, et ce, au profit de 7 entreprises communautaires avec une enveloppe d’investissement de l’ordre de 1,6 Millions de Dinars.

Cette catégorie de crédits s’inscrit dans le cadre d’une ligne de financement destinée aux entreprises communautaires approuvée dans la cadre de la loi de finances 2023 avec des conditions particulières, un montant d’investissement plafonné à 300 Mille Dinars remboursable sur une durée de sept ans avec une période de grâce d’une année et un taux d’intérêt annuel de 5%.