Tunisie : La commission administrative de l’UGTT se tiendra vendredi en vue d’une riposte, l’escalade n’est pas exclue

L’Union générale tunisienne du travail a décidé la tenue de sa commission administrative, demain vendredi 03 février 2023, pour examiner les évolutions de la situation syndicale, et en vue d’étudier la riposte à apporter au ciblage de l’organisation ouvrière, comme l’a souligné le Secrétaire Général adjoint de l’UGTT, Hfaïedh Hfaïedh.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que la réunion allait étudier les libertés publiques et les droits syndicaux, notamment, l’arrestation du Secrétaire Général du syndicat spécifique de Tunisie Autoroutes, Anis Kaâbi. Cette arrestation a fait suite à une grève légale ayant respecté toutes les dispositions du code du travail, a-t-il dit.

Le Secrétaire Général adjoint de l’UGTT a exprimé le rejet de l’organisation « des accusations fallacieuses » du parquet contre le syndicaliste placé en détention préventive. « La commission administrative prendra ce qu’elle juge nécessaire, pour lever les injustices et les violations contre les libertés publiques et le droit syndical ».

L’arrestation du Secrétaire Général du syndicat spécifique de Tunisie Autoroutes intervient dans le cadre de la poursuite des restrictions aux libertés publiques et individuelles, a-t-il considéré.

Il a affirmé le refus total de l’organisation ouvrière de ce qu’il a qualifié, « le discours incitatif de la présidence de la république à l’encontre de l’UGTT », excluant de quelconque objectifs politiques derrière la grève du syndicat de Tunisie Autoroutes.

« L’UGTT est face à un ciblage clair de la part de la présidence de la république, en tant qu’organisation qui était, et demeure aux premiers rangs, en vue de la dissuader de jouer son rôle national, à fortiori après avoir posé une initiative de sortie de crise avec ses partenaires, le conseil national de l’ordre des avocats, le forum tunisien des droits économiques et sociaux, et la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) », a-t-il estimé.

Le syndicaliste n’a pas exclu que la commission administrative prenne, lors de sa réunion de vendredi prochain, « des décisions militantes escalatoires », face à la campagne de ciblage à l’encontre de l’organisation.

« La commission administrative, étant le plus important organe décisionnaire, reste souveraine, et ses décisions ne peuvent être anticipées », a-t-il souligné.

Le bureau exécutif de l’UGTT avait dénoncé hier « l’arrestation du Secrétaire Général du syndicat de Tunisie Autoroutes, Anis Kaâbi, réclamant « sa libération immédiate, pointant « une atteinte à l’action syndicale, et une violation des droits syndicaux ». Le SG de l’UGTT a, par ailleurs, reçu une délégation syndicale de Tunisie Autoroutes, les assurant du soutien total de la centrale syndicale, à leur collègue placé en garde à vue.

