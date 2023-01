Tunisie : La compagnie nationale affiche des rÃ©sultats positifs, malgrÃ© les difficultÃ©s

Tunisie : La compagnie nationale affiche des résultats positifs, malgré les difficultés

La compagnie Tunisair annonce ce vendredi 06 janvier, être parvenue, malgré les difficultés, à enregistrer « des indicateurs prometteurs et des résultats positifs », après avoir pris une série de mesures et décisions, dont le renforcement de la flotte par quatre nouveaux appareils qu’elle a reçus, de suite, en décembre 2021, février, octobre et décembre 2022.

Dans un communiqué rendu public cet après-midi, la compagnie annonce que le 5ème avion sera livré au cours du 01er semestre de l’année 2023, ce qui constitue un réel appui pour la flotte de la compagnie, dont l’entrée en exploitation représente une partie intégrante du plan de renouvellement annoncé précédemment.

Taux de remplissage de 74.5 %

Le transporteur national a réalisé de janvier au 31 décembre 2022, une évolution sensible en termes du taux de remplissage ayant atteint 74.5 %, par rapport à un taux de 66.2 % pendant la même période de l’année 2021, soit une hausse d’à peu près 8.3 points.

Le trafic commercial a connu une évolution en termes d’effectif des voyageurs, s’élevant à 2 171 341 passagers, contre 1 097 676, pendant la même période de 2021, soit une hausse de 97.8 %, ce qui équivaut à + 1 073 665 passagers, et une augmentation de 117.7 % en 2020 (+ 1 174 097 voyageurs).

S’agissant des indicateurs du trafic commercial régulier des principaux marchés, selon la répartition géographique tout au long de 2022, les pays européens ont polarisé 71.5 % du mouvement des voyageurs, soit 1 552 296 passagers, Amérique du Nord et Montréal Canada (41 947 passagers), pays maghrébins et africains (359 496 passagers), et les pays du Moyen-Orient (10 %, soit 217 602 passagers), grâce à la relance des marchés saoudien et égyptien, et la croissance continue du marché turc.

Ce faisant, le taux de remplissage a augmenté de 4.3 % le dernier mois de l’année écoulé, et est passé de 70.5 % en décembre 2021, à 74.8 % en décembre 2022.

Le trafic des voyageurs a progressé de 25.7 % par rapport à la même période de l’année 2021, passant de 138 909 à 174 630 passagers.

Gnetnews