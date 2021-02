Tunisie : « La controverse autour de la prestation de serment est sortie du pur aspect constitutionnel » (Rafâa Ben Achour)

Le professeur de droit public, Rafâa Ben Achour, a affirmé ce jeudi 04 février que le président de la république n’a pas le choix en matière d’organisation de la cérémonie de la prestation de serment.

Dans un entretien accordé ce matin à Express, le juriste a appelé à faire valoir « l’esprit de consensus, et à renoncer aux slogans et aux discours qui enveniment la situation », soulignant l’impuissance de la loi. « L’unique solution est de faire des concessions pour l’intérêt du pays, » a-t-il appelé.

Ben Achour a qualifié la situation dans le pays depuis la réunion du Conseil de sécurité nationale, de « regrettable et de honteuse ». « La controverse autour de la prestation de serment est sortie du pur aspect constitutionnel, et s’est transformée en démonstration de forces et en guerre de positions », ce qui pourrait conduire à l’irréparable, a-t-il déclaré en substance.

L’universitaire a affirmé qu’aucune issue juridique n’existe en l’absence de la Cour constitutionnelle, considérant le recours par le chef du gouvernement à la procédure dite de formalité impossible, comme « un passage en force ».

Le président de la république, Kaïs Saïed, a déclaré hier qu’il était prêt à trouver une solution, mais n’était pas disposé à se rétracter sur les principes.

Recevant le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, à Carthage, Saïed a campé sur sa position envers le remaniement ministériel, qui est loin d’être, à ses yeux, une simple procédure, pointant des manœuvres et une volonté de construire de nouveaux équilibres au sein du gouvernement.

Gnetnews