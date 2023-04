Tunisie : La DGGN met en garde contre des pages suspectes visant Ã  nuire Ã  ses dirigeants, et Ã  attenter au moral de ses membres

Tunisie : La DGGN met en garde contre des pages suspectes visant à nuire à ses dirigeants, et à attenter au moral de ses membres

La direction générale de la garde nationale met en garde contre « des pages suspectes, diffusant des informations erronées à son encontre ».

Dans un communiqué rendu public, ce mardi 25 avril, sur la page, Facebook, de son porte-parole officiel, la DGGN dit « avoir constaté, la dernière période, la diffusion à travers les réseaux sociaux, de nombreuses informations fallacieuses sans avoir connaissance de leur véracité et leur sérieux, à des fins de diffamation, et en vue de nuire à l’institution sécuritaire, et à ses dirigeants et d’attenter au moral de ses membres ».

La garde nationale dit « avoir constaté la diffusion de ces mensonges par des pages suspectes. »

La DGGN pointe « des informations mensongères et infondées, appelle les citoyens à ne pas se laisser entrainer derrière de telles allégations et à se limiter à recevoir les informations auprès des sources officielles et sûres ».

La direction générale de la garde nationale assure persévérer sur la même voie, en faisant valoir l’intérêt suprême de la patrie.

Gnetnews