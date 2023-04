Tunisie : La gestion des biens confisquÃ©s au centre d’une sÃ©ance de travail Ã  la Kasbah

Tunisie : La gestion des biens confisqués au centre d’une séance de travail à la Kasbah

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé hier, jeudi 27 avril, au palais du gouvernement de la Kasbah, une séance ministérielle, autour de la gestion des avoirs et biens confisqués.

La réunion a passé en revue les résultats des travaux des commissions nationales concernées par la confiscation ou la restitution au profit de l’Etat depuis 2011, les difficultés, notamment juridiques, qui en entravent la marche, et les principales propositions à même de les surmonter.

Le but étant de conférer plus d’efficacité et d’efficience aux travaux de ces commissions, ce qui permet de dégager des revenus supplémentaires pour le budget de l’Etat, de réinjecter les avoirs et biens saisis dans l’activité économique, et de relancer l’investissement, rapporte en substance un communiqué de la Kasbah.

Kaïs Saïed et Najla Bouden avaient discuté, lors de leur rencontre mercredi, des biens confisqués et « la nécessité d’en finir rapidement avec cette situation, qui n’a fait que trop durer ».

Le chef de l’Etat a accusé ceux qui veulent mettre de nouveau la main sur les biens du peuple, et cherchent par des moyens détournés à les négliger, afin qu’ils soient cédés à des prix modiques, d’avoir œuvré à faire trainer ce dossier.

Gnetnews