Inflation, pauvreté, endettement…Kalthoum Ben Rejeb alerte au Caire sur les dangers qui minent la région arabe

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a conduit hier, jeudi 15 février 2024, la délégation tunisienne aux travaux de la réunion ministérielle du Conseil économique et social de la ligue arabe, dans sa 113ème session, au Caire.

La ministre a souligné, dans son allocution, que le monde fait face à des défis, multiples et diversifiés, particulièrement, les pays arabes, du fait des répercussions de la pandémie du Covid-19 et des crises internationales.

Parmi les principales retombées figurent la hausse de l’inflation mondiale ce qui a impacté les perspectives de la stabilité financière et de la croissance dans les pays arabes ; la baisse de la croissance mondiale et le basculement de centaines de millions de personnes dans les affres de l’extrême pauvreté, notamment dans la région arabe ; la hausse de la proportion des réfugiés et déplacés ; ainsi que l’aggravation de l’endettement, avec un fossé qui se creuse entre les moyens et les besoins en termes de financement, ce qui fait que la région arabe soit plus exposée aux risques de l’absence de sécurité alimentaire et de changement climatique, a-t-elle analysé.

La ministre a appelé, dans ce contexte, à la nécessité de renforcer l’action arabe commune, et à en activer les mécanismes dans les domaines socio-économique, et de développement, mettant l’accent sur l’importance de la coordination et de la concertation sur les plans collectif et bilatéral en vue de promouvoir le vécu du citoyen arabe.

Ben Rejeb a affirmé la détermination de la Tunisie à consolider le cadre de la grande zone de libre-échange arabe, ainsi que les questions liées au développement agricole, en prime le programme durable de sécurité alimentaire arabe, de manière à développer la productivité et la production agricoles en produits alimentaires de base, ce qui renforce la capacité des pays à produire leur nourriture et évite les crises.

En marge de cette réunion pan-arabe, la ministre a rencontré le Secrétaire Général de la Ligue arabe, comme elle a eu des entretiens avec ses homologues de Libye et de l’Egypte, où il était question des moyens de consolider les relations commerciales et économiques, et la préparation des échéances attendues.

Gnetnews