Tunisie : La prière à la mosquée n’est pas obligatoire (Mufti)

Le mufti de la république, Othman Battikh, a affirmé que la prière à la mosquée n’est pas obligatoire.

Commentant l’intention du Conseil syndical des imams et cadres de mosquées d’intenter un recours contre la décision de fermeture des mosquées et la suspension de la grande prière d’el-Jomaâ, le mufti a indiqué qu’ »intenter un recours contre une telle décision est absurde et n’a aucun sens », excluant l’obligation de la prière dans les mosquées.

Dans une déclaration à Assabah, dans son édition de ce mardi, il a indiqué que la suspension de la prière dans les mosquées est « une décision étudiée, dont le but est de préserver la santé de ceux qui s’y rendent et de les prémunir contre le virus ».

Le gouvernement avait annoncé le 29 octobre dernier une batterie de mesures, dont la suspension des prières dans les mosquées, en vue d’endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19, qui connait un rebond virulent en Tunisie.

Des dispositions qui ont été prolongées le week-end dernier de trois semaines, suite à une décision du chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

Gnetnews