Tunisie : La vague caniculaire continue Ã  sÃ©vir ; des records battus dans le Grand-Tunis, Bizerte, BÃ©jÃ …

Tunisie : La vague caniculaire continue à sévir ; des records battus dans le Grand-Tunis, Bizerte, Béjà…

La vague caniculaire continue à sévir sur la Tunisie, avec des températures extrêmement élevées frôlant les 49° à l’ombre, notamment dans le Grand-Tunis, où l’air est suffocant et la fournaise est insupportable.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’Institut national de la Météorologie (INM) indique ce mercredi 11 août, que les températures demeurent extrêmement élevées, frôlant des niveaux records dans la plupart des régions, avec des maximales oscillant entre 40 et 48° ; et l’apparition du sirocco.

L’INM évoque la possibilité d’un chiffre record ce mercredi à Kairouan, avec des températures pouvant atteindre les 48°, dépassant les 47° enregistré le 08 août 1999.

Des foyers orageux accompagnés de pluies éparses pourraient se former au Nord et au Centre. Les vents seront faibles à modérés, avec une vitesse de 30 Km/ heure, et la mer sera peu agitée.

Les six villes les plus chaudes en Afrique sont tunisiennes

L’INM avait indiqué, dans un communiqué rendu public hier soir, que la Tunisie occupe la première position en Afrique, dans le classement des villes les plus chaudes. Les six villes les plus chaudes en Afrique, étaient tunisiennes.

Sur le plan international, Béjà, Bizerte et Tunis occupent la 4ème position dans le classement des villes les plus chaudes, avec une température ayant atteint les 48.9°.

Béjà a dépassé, la veille, mardi 10 août, son chiffre record, 48,8° enregistré avant-hier lundi.

Les autres chiffres record relevés hier ; premier jour de l’an 1443 de l’hégire sont : Bizerte : 48,9°, dépassant ainsi le record du 09 août 1999 : (45,4°), Tunis-Carthage, 48,9°, dépassant le record (46,8°) du 1er août 1982.

Les températures maximales ont atteint les 46,7° à Monastir, dépassant le record du 05 août 2012.

Zaghouan a atteint une température de 47,5, battant le record du 07 août de 1970.

