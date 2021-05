Tunisie : La visite du chef du gouvernement en Libye est rÃ©ussie et a dÃ©bouchÃ© sur des rÃ©sultats concrets (KoÃ´li)

Tunisie : La visite du chef du gouvernement en Libye est réussie et a débouché sur des résultats concrets (Koôli)

Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Koôli, a qualifié ce lundi 24 Mai la visite effectuée par le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, le week-end dernier en Libye, à la tête d’une délégation ministérielle, de chefs d’organisations nationales, et d’hommes d’affaires, et chefs d’entreprises du secteur public et privé de « réussie ».

Dans une déclaration médiatique ce lundi 24 Mai à Tunis, il a indiqué que cette visite a permis « de consolider davantage les relations tuniso-libyennes, et a débouché sur des résultats concerts ».

Il a cité la réouverture, dans les prochains jours, des lettres de crédits pour la marchandise acheminée par voie terrestre de Libye vers la Tunisie, ainsi que la facilitation des procédures aux frontières et des dispositions douanières.

Cette visite a vu la relance et la consolidation des conventions conclues entre les banques centrales des deux pays. Il a été aussi question de la facilitation des conditions et des formalités pour les Libyens en Tunisie, et des Tunisiens qui se rendent en Libye, pour le travail, a ajouté le ministre de l’Économie, en substance.

Gnetnews