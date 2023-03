Tunisie : L’Algérie, invitée d’honneur du salon de l’artisanat

L’Algérie est l’invitée d’honneur du salon de l’artisanat qui se tient, dans sa 39ème édition du 10 au 19 Mars, au parc des expositions du Kram, sous le thème, « notre histoire, notre artisanat ».

Une aile estimée à 250 m² au profit de 25 artisans est consacrée aux Algériens pour exposer leurs produits et les faire connaitre, et ce dans le cadre de l’activation des conventions de coopération conclues entre la Tunisie et l’Algérie dans le domaine de l’artisanat, rapporte, ce soir, la présidence du gouvernement, dans un communiqué.

Quelque 1200 exposants, artisans, jeunes promoteurs, étudiants et autres, répartis sur différentes régions, participent à ce salon.

Des concours de création sont organisés, en marge de cette session, 188 participants y prennent part.

Inaugurant ce matin le salon, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a arpenté les différentes aires du salon, et a discuté avec les artisans de leurs préoccupations et les problèmes auxquels ils se heurtent pour développer et commercialiser leurs produits, à l’instar des tissages, de la céramique, de l’argile, des parfums, des produits alimentaires, et autres dans différentes régions.

Gnetnews