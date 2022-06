Tunisie : Lancement en juillet d’un appel d’offres pour la production de 2000 méga watt d’électricité à partir des énergies renouvelables

La ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neïla Nouira Gongi, a annoncé ce jeudi 23 juin, qu’un appel d’offres relatif à la production de 2000 méga watt d’électricité, à partir des énergies renouvelables, sera annoncé en juillet prochain, dans le cadre du régime des concessions.

Recevant au siège de son ministère, le directeur régional de l’Afrique du Nord de l’International Finance corporation (IFC) relevant du groupe de la banque mondiale, Omar Siala, Gongi a souhaité la poursuite de l’accompagnement de la société financière internationale, pour les prochains contrats inscrits dans le régime des concessions.

Les discussions ont ainsi porté sur les perspectives de coopération et de partenariat entre les services du ministère et la société financière internationale dans le domaine des énergies renouvelables et des mines, d’autant que l’institution a accompagné le ministère en matière d’études relatives aux projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Elle l’a également soutenue en matière de préparation des appels d’offres et de financement d’un projet qui sera réalisé à Kairouan.

Omar Siela a présenté les programmes dans lesquels la Tunisie pourrait s’inscrire, et obtenir des financements dans le cadre de la coopération entre les deux parties, à l’instar du financement des institutions opérant dans les espaces industriels, et l’adoption d’approches vertes, au niveau des constructions.

La Société financière internationale (IFC) est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents. Elle opère au sein du groupe de la banque mondiale, et œuvre à promouvoir le développement socio-économique.

Omar Siela a été reçu hier par le ministre de l’Économie et de la Planification.

Gnetnews