Tunisie : L’année 2024 sera celle de l’inclusion de l’économie parallèle (ministre)

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a affirmé, ce mercredi 14 janvier, que l’année 2024 sera celle de l’inclusion de l’économie parallèle, par excellence.

Présente à un colloque portant sur «une étude analytique de la loi des finances 2024 », organisé par le conseil de l’ordre des experts-comptables, elle a indiqué que l’acheminement vers l’intégration de l’économie parallèle était déjà entamé, imputant cette démarche à la nécessité de faire assumer les charges fiscales à toutes les parties.

« Il n’y a aucune logique à la non-contribution des parties travaillant en dehors des cadres légaux, à l’allègement du fardeau fiscal », a-t-elle souligné.

La ministre des Finances avait déclaré, auparavant, que la loi des finances de l’année 2024 s’inscrivait dans le cadre de la poursuite du programme des réformes visant au redressement progressif des équilibres financiers, sans alourdir les charges des acteurs économiques, tout en œuvrant à rétablir la confiance auprès des investisseurs à travers l’amélioration du climat de l’investissement, la consolidation de l’inclusion financière des petites et moyennes entreprises et la réalisation du développement intégral et durable.

Gnetnews