Tunisie : L’approvisionnement du marché en sucre pendant les grandes saisons de consommation au centre d’une séance de travail

Une séance de travail s’est tenue hier, mardi 16 avril, sous la coprésidence de la ministre du Commerce et du développement des exportations, et de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, consacrée à la coordination entre l’Office du Commerce de Tunisie, et la société tunisienne du Sucre de Béjà.

Y ont pris part, notamment, le PDG de l’OCT, le PDG de la STS et des cadres des deux départements.

L’accent a été mis, lors de cette rencontre, sur la nécessité de garantir la pérennité des deux entreprises, ainsi que l’approvisionnement du marché, d’une manière ordinaire, essentiellement, pendant les grandes saisons de consommation.

Gnetnews