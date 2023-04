Tunisie : L’AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple crÃ©e un comitÃ© des sages

Tunisie : L’Assemblée des représentants du peuple crée un comité des sages

L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, ce mercredi 26 avril 2023, en plénière, l’instauration d’un comité consultatif, baptisé le comité des sages, formé de trois députés.

Ce comité sera chargé des missions du médiateur parlementaire, en matière de maintien de l’ordre, ses membres seront désignés par le bureau de l’Assemblée.

Le bureau de l’Assemblée est chargé, selon l’article 43 du règlement intérieur, de la gestion des affaires administratives et financières du parlement, et la préparation et l’adoption de son budget, tout en en supervisant la mise en exécution et le contrôle.

Le bureau de l’Assemblée arrête l’ordre du jour des plénières, fixe le calendrier du travail du parlement, en accordant la priorité aux projets de loi présentés par le président de la république.

Il est également chargé de constater l’état de vacance au sein de l’Assemblée et de l’annoncer en plénière.

La plénière qui a poursuivi ce mercredi l’examen et l’adoption du règlement intérieur article par article a adopté l’article 42 régissant la composition du bureau de l’ARP, lequel est constitué du président de l’Assemblée et ses deux vice-présidents, ainsi que dix présidents adjoints chargés des missions suivantes :

*Président adjoint chargé des affaires législatives ;

*Président adjoint chargé des relations avec la présidence de la république et le gouvernement ;

*Président adjoint chargé de la relation avec le pouvoir judiciaire et les instances constitutionnelles ;

*Président adjoint chargé de la relation avec l’Assemblée nationale des régions et districts ;

*Président adjoint chargé des affaires extérieures ;

*Président adjoint chargé de la relation avec le citoyen ;

*Président adjoint chargé de l’Information et de la Communication ;

*Président adjoint chargé de la gestion

*Président adjoint chargé des grandes réformes

*Président adjoint chargé des affaires des députés.

Gnetnews