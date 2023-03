Tunisie : L’Assemblée ne ménagera aucun effort pour accomplir sa fonction législative et de contrôle (Bouderbela)

Le nouveau président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbela, a affirmé hier soir, lundi 13 Mars, que « cette Assemblée allait déployer tous ses efforts en vue d’accomplir sa fonction législative et de contrôle ».

« Notre travail avec les institutions de l’Etat, en prime la présidence de la république et le gouvernement, aura pour but de bâtir la Tunisie de demain, que chacun d’entre-nous, aspire qu’elle soit objet de stabilité et de crédibilité pour les pays frères et amis, et les différents arrivants, notamment ceux qui viennent pour le tourisme et l’investissement », a-t-il affirmé, s’engageant à œuvrer à répandre la quiétude.

Il a ajouté que « ce jour représentait le démarrage effectif de la construction de la Tunisie de demain, a fortiori, après les dispositions prises le 25 juillet 2021, ayant sauvé le pays des affres que l’on vivait, au quotidien ».

Bouderbela qui a accédé au perchoir , au terme du second tour d’un scrutin à bulletins secrets à 83 voix, a évoqué, en préambule, « une journée décisive de l’histoire de la Tunisie », percevant dans l’Assemblée un seul bloc. « A partir de cet instant, nous sommes un seul bloc, nous travaillons la main dans la main, pour relever le défi, afin que cette assemblée soit objet de satisfaction du peuple tunisien », a-t-il souligné.

Un seul bloc ? Au propre et au figuré ? A entendre certains députés hier, en réaction à la déclaration, le week-end dernier du chef de l’Etat, il est inimaginable de concevoir une Assemblée sans blocs, ou groupes parlementaires.

Ceux qui parlent de blocs parlementaires et de la constitution de 2014 sont en dehors de l’histoire, qu’ils regardent l’histoire des démocraties », avait souligné samedi dernier, le président de la république, lors de sa visite au siège de la SNIPE – La Presse, où il a livré des messages au nouveau parlement.

