Tunisie : Lâ€™AssemblÃ©e vote la confiance aux nouveaux ministres du gouvernement Mechichi

Tunisie : L’Assemblée vote la confiance aux nouveaux ministres du gouvernement Mechichi

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a voté hier à une heure tardive de la nuit, la confiance aux nouveaux membres proposés dans le cadre du remaniement ministériel, au terme d’une séance plénière qui s’est poursuivie pendant de longues heures.

Dans sa réponse aux interrogations des députés, Hichem Mechichi a affirmé que son équipe proposée a été choisie « avec soins, et après évaluation », s’engageant à prendre les mesures nécessaires, s’il s’avère que l’intégrité de quiconque, est en question.

Le chef du gouvernement a promis d’ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes et de répondre à leurs attentes.

Dans une déclaration médiatique à l’issue de la plénière, Mechichi a indiqué « avoir entendu dans le temple de la légitimité et de la démocratie en allusion à l’Assemblée, un groupe de jeunes en colère ».

Il s’est engagé à ne ménager aucun effort pour reconquérir leur confiance, dans une tentative de désamorcer la tension qui est montée d’un cran hier dans les environs de l’Assemblée, avec une contestation menée par des jeunes et des figures de la société civile.

« La Tunisie vit une fête démocratique, ayant prouvé que les institutions du pays sont debout, et que la démocratie est vivante », a-t-il dit, ajoutant que « la Tunisie a montré qu’elle a une élite politique capable de gérer l’opération politique ».

Hichem Mechichi a, également, affirmé que sa relation avec le président de la république est « bonne et institutionnelle ». « Le chef de l’Etat est un homme d’Etat et d’institutions et est garant de leur pérennité ».

Il a affirmé, à son tour, sa foi en l’Etat et ses institutions, et a dit n’agir que dans le cadre de la constitution.

Hichem Mechichi avait annoncé à la mi-janvier un remaniement touchant onze (11) portefeuilles ministériels, « dans un souci d’efficacité et d’harmonie et pour améliorer la compétence et la prestation de son équipe gouvernementale », a-t-il motivé.

Gnetnews