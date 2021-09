Tunisie : Le bilan des dÃ©cÃ¨s dÃ©passe les 24 mille, des dizaines de milliers de Tunisiens manquent la vaccination

Tunisie : Le bilan des décès dépasse les 24 mille, des dizaines de milliers de Tunisiens manquent la vaccination

La pandémie continue à reculer en Tunisie, sans que la situation ne soit totalement rassurante, selon les milieux scientifiques et médicaux. Le comité scientifique qui s’indigne du manquement du rendez-vous de la deuxième dose, par de nombreux Tunisiens, n’a de cesse de répéter que seul le vaccin est en mesure de venir à bout de ce virus récalcitrant, aux mutations redoutables.

Mais ses appels semblent encore tomber dans l’oreille d’un sourd. A la date d’hier, mercredi 08 septembre, des dizaines de milliers de Tunisiens ont manqué à l’appel. 32 175 ont été vaccinés, sur un ensemble de 83.769 convoqués.

L’effectif des Tunisiens ayant reçu au moins une dose de vaccin s’élève à 6 292 293 ; 2 560 775 ont parachevé la vaccination contre le Covid-19.

Entretemps, les campagnes de vaccination se suivent et ne se ressemblent pas, demain vendredi ce sera au tour de la famille universitaire de recevoir la fameuse injection sur plusieurs jours. Samedi 11 septembre, verra la tenue de la 5ème journée de vaccination massive, la liste des centres de vaccination dédiés à cette journée est désormais publiée.

Au fur et à mesure que la vaccination s’intensifie, l’épidémie régresse, même si une nouvelle vague n’est jamais loin, de nombreuses prédictions en voient l’arrivée cette automne, notamment avec l’avènement de nouveaux variants encore plus dangereux et plus transmissibles.

La Tunisie connait, à l’heure qu’il est, un répit que l’on souhaite durable, avec une amélioration sensible des indicateurs. Le ministère de la Santé a recensé à la date du 07 septembre, 1711 nouveaux cas infectés au Covid-19, après la parution des résultats de 15 848 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 10,80 %.

Le pays aura enregistré, au total, 680 074 contaminations par le virus, sur un ensemble de 2 695 007 analyses en laboratoire.

Quelque 2929 personnes ont été déclarées rétablies à la même date, portant le total à 647 591 guérisons.

Le bilan des décès dépasse désormais les 24 mille, 24041 précisément, dont 20 sont produits à la même date.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, actuellement, 2411 malades ; 464 sont placés en réanimation et 102 sous respiration artificielle.

Gnetnews