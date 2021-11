Tunisie : Le Bureau exÃ©cutif de l’UGTT annule la grÃ¨ve de vendredi dÃ©cidÃ©e par les syndicats de l’Ã©ducation et de l’enseignement

Tunisie : Le Bureau exécutif de l’UGTT annule la grève de vendredi décidée par les syndicats de l’éducation et de l’enseignement

Le bureau exécutif de l’UGTT, réuni en urgence ce jeudi 11 novembre 2021, appelle les enseignants à poursuivre le travail, normalement, demain vendredi 12 novembre 2021.

Dans un communiqué rendu public en cette fin de matinée sur sa page officielle, le bureau exécutif national de « l’organisation syndicale affirme que la commission administrative, réunie le 10 novembre, n’a pas pris une décision d’une grève du secteur de l’éducation, demain vendredi 12 novembre 2021″.

Le BE syndical appelle les enseignants « à consacrer une heure de dialogue avec les élèves, pour rejeter la violence et la contrer, notamment au sein de l’institution éducative et dans ses environs, ainsi que sur la promotion des relations entre les différents intervenants dans le secteur éducatif ».

Le bureau exécutif affirme son « appui à toutes les revendications des secteurs de l’éducation et son attachement à la loi criminalisant les agressions contre établissements éducatifs et ceux qui y travaillent ». Comme il appelle à « une réforme urgente du dispositif éducatif ».

La centrale syndicale annule ainsi la décision des syndicats de l’éducation et de l’enseignement, ayant appelé auparavant à la grève, demain, en signe de protestation contre l’agression contre le professeur d’histoire Géo, Sahbi Slema, au lycée Ibn Rachik à Ezzahra.

