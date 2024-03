Tunisie : Le financement suspect de certaines organisations et associations au centre d’une séance de travail à la Kasbah

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, lundi 11 Mars 2024, à la Kasbah, une séance de travail autour des financements étrangers suspects, en présence du gouverneur de a banque centrale de Tunisie, Fethi Zouheir Nouri, et de la Secrétaire Générale de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), Neïla Fathallah.

Le locataire de la Kasbah a affirmé, en préambule, l’unité de l’Etat tunisien, et la cohérence entre ses différentes institutions, a fortiori en matière de lutte contre les virements et les flux des fonds étrangers suspects.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur le rôle central de la BCT, de la CTAF, ainsi que des banques et institutions financières en matière de contrôle et de lutte contre les financements étrangers suspects, lesquels sont de nature à porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public en Tunisie.

« La souveraineté nationale est à la tête des priorités de l’Etat tunisien, qui est résolu à contrer toutes les tentatives d’infiltration de l’étranger, et d’ingérence dans ses affaires intérieures, à travers le financement de certaines organisations et associations », a-t-il souligné.

Les responsables présents ont assuré que la Tunisie dispose d’un arsenal législatif à l’instar des pays du monde, lequel prend en considération les législations issues du groupe d’action financière (GAFI), lui permettant de contrecarrer le blanchiment d’argent, et la manipulation de fonds alloués d’une manière illicite, lesquels sont utilisés à des fins pouvant attenter à la sûreté nationale, à travers le financement de certaines associations et organisations.

Le chef du gouvernement a exhorté l’Institut d’émission et la CTAF à redoubler d’efforts en matière de lutte contre les virements suspects à travers le durcissement du contrôle, et le suivi des opérations financières.

Gnetnews