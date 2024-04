Tunisie : Le décret portant création de l’office du développement du Sud et du Sahara adopté en conseil des ministres

Le Conseil des ministres tenu hier, jeudi 04 avril, sous la présidence du chef du gouvernement, a examiné et adopté un projet de décret portant création de l’office du développement du Sud et du Sahara, en en fixant l’organisation administrative, financière et les les modes de gestion.

La ministre de l’Economie et de la Planification, Fériel Ouerghi Sebeï, a présenté un exposé détaillé sur l’office, dont la création intervient en application des recommandations du président de la république, en vue de conférer davantage d’efficacité aux politiques de développement régional, et de faire avancer l’action de développement dans les 4è et 5è districts.

A noter sue le quatrième district se compose des gouvernorats de Tozeur, Sidi Bouzid, Sfax et Gafsa, et le cinquième compte les gouvernorats de Tataouine, Gabès, Médenine et Kébili, et ce en vertu du décret n’o 589 de l’année 2023, du 21 septembre 2023, portant délimitation territoriale des districts de la République tunisienne, et les gouvernorats relevant de chaque district.

Ledit office sera créé en tant qu’établissement public à caractère non-administratif, afin qu’il bénéficie d’une souplesse administrative et financière, sera placé sous la tutelle du ministère de l’Economie et de la Planification, et élira domicile à Tozeur. Le futur organisme contribuera à mieux orienter l’investissement public, en vue d’une meilleure utilisation des moyens, ressources naturelles, et humaines des gouvernorats du Sud ; il sera un catalyseur de développement dans ces régions, et permet de mieux les intégrer dans l’activité économique nationale.

Les missions de l’office portent sur le :

*Développement des oasis, des cultures biologiques, valorisation de la couverture végétale et saharienne, ainsi que de l’élevage notamment celui camelin (des chameaux) ;

*Développement des énergies alternatives et renouvelables, notamment l’énergie solaire, photovoltaïque et géo-thermique ;

*Développement des industries fondées sur les produits locaux, notamment les industries du verre à partir du sable du Sahara, et les industries de plâtre ;

*Promotion de projets de tourisme alternatif, dont le tourisme saharien, et création de nouvelles zones touristiques, de nature à valoriser le legs naturel, civilisationnel et le patrimoine des régions concernées ;

*Développement des zones commerciales essentiellement dans les régions frontalières, ainsi que des projets commerciaux fondés sur les produits locaux ;

L’office va, par ailleurs, contribuer à la création de clusters inter-gouvernorats, aidant à la création de pôles de développement compétitifs dans les gouvernorats de l’intérieur, afin de limiter les disparités régionales et l’émigration, créer des postes d’emploi et rendre l’espace saharien plus attractif en termes d’investissement.

