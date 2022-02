Tunisie : Le rapporteur onusien, les bureaux du haut commissariat des droits de l’Homme Ã  Tunis et GenÃ¨ve informÃ©s (CSM)

Tunisie : Le rapporteur onusien, les bureaux du haut commissariat des droits de l’Homme à Tunis et Genève informés (CSM)

Le Conseil supérieur de la Magistrature annonce qu’il demeurera « en état de réunion, en vue d’étudier les différentes procédures judiciaires nécessaires pour contrer les agressions l’ayant visé ».

Le Conseil ajoute, dans un communiqué rendu public hier soir, mardi, que « le haut-commissaire des droits de l’homme a appelé son président, Youssef Bouzakher, au sujet des évolutions graves en lien avec le Conseil, et l’a informé que ses bureaux à Tunis et à Genève en sont au fait ».

Le haut-commissaire a ajouté « avoir informé le rapporteur onusien chargé de l’indépendance de la justice et du barreau, des décisions de dissolution du Conseil et sa fermeture ».

Le CSM indique, en préambule, qu’ »un constat était effectué hier et avant-hier, lundi et mardi, de la fermeture de son siège, via des PV, contrairement à ce qui a été relayé par les médias, citant une source sécuritaire ».

« La décision de fermeture a été prise par les services du ministère de l’Intérieur, les agents sécuritaires ont empêché le président du CSM, ses membres, cadres et agents de rejoindre leurs bureaux, dès lundi matin, signalant avoir reçu des instructions, à ce sujet », fait-il savoir.

L’Association des Magistrats tunisiens avait annoncé la suspension des travaux dans les tribunaux, mercredi et jeudi, 09 et 10 février, en signe de protestation contre la dissolution du CSM et la fermeture de ses locaux. Les magistrats estiment, que par ces décisions, les lignes rouges ont été franchies.

Gnetnews