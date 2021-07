Tunisie : Le Courant démocrate revoit sa position, et dit comprendre les mesures exceptionnelles de Kaïs Saïed

Le Courant démocrate dit « comprendre les mesures exceptionnelles annoncées par le président de la république, et leurs mobiles, du fait de la situation déplorable et des dangers que traverse le pays, au milieu d’une impasse politique, et d’une crise économique, sociale et sanitaire grandissante ».

Le parti revoit ainsi sa position, après avoir marqué sa désapprobation envers la démarche présidentielle. Attayar avait évoqué dans un premier communiqué, publié lundi 26 juillet, au lendemain de l’annonce des mesures présidentielles exceptionnelles, « une crise constitutionnelle ». Il avait exprimé son « désaccord avec l’interprétation de l’article 80 de la constitution par le président de la république, et rejeté les dispositions qui en ont découlé en dehors de la constitution ».

Dans son deuxième communiqué à ce sujet rendu public ce jeudi 29 juillet, suite à la tenue de son conseil national les 27, 28 et 29 juillet, le parti appelle « à faire accompagner ces mesures par des garanties constitutionnelles, visant à protéger les droits et les libertés, et à préserver les acquis constitutionnels et démocratiques, de manière à faire dissiper les craintes, à rassurer le peuple tunisien dans ses différentes composantes, et à s’en tenir à la constitution, notamment pour ce qui est du respect des délais, et du principe de séparation des pouvoirs et leur indépendance ».

Attayar demande au chef de l’Etat « de présenter une feuille de route garantissant le retour à une situation constitutionnelle normale, et comportant les dispositions qui seront prises dans le cadre de l’assainissement du paysage politique ».

Le parti appelle « à choisir un chef du gouvernement compétent et intègre qui forme un gouvernement capable de faire face aux défis de l’étape ».

Gnetnews