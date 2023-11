Tunisie : Le dÃ©putÃ© Badreddine Gammoudi dit l’attachement de son groupe Ã  la loi incriminant la normalisation avec l’entitÃ© sionistre

Tunisie : Le député Badreddine Gammoudi dit l’attachement de son groupe à la loi incriminant la normalisation avec l’entité sionistre

Le député de l’Assemblée pour le groupe de la Ligne nationale souveraine, et membre du bureau du parlement, Badreddine Gammoudi, a déclaré que le groupe est attaché au projet de loi « incriminant la normalisation avec l’entité sioniste, et sa reconnaissance », et est ouvert à tous les amendements et propositions pour l’amélioration du projet de loi, ou l’élaboration d’une nouvelle version pour criminaliser la normalisation avec l’entité sioniste.

Gammoudi a fait constater, dans une déclaration à la TAP ce mercredi 08 novembre, que la commission des droits et libertés avait envoyé des correspondances à toutes les parties concernées (ministère de la Justice, Conseil supérieur de la Magistrature et ministère des Affaires étrangères…), en vue qu’elles émettent leurs observations et avis au sujet du projet de loi, lequel devra être inscrit, de nouveau, à l’ordre du jour du bureau de l’assemblée, mercredi prochain 15 novembre, pour la programmation d’une nouvelle plénière pour sa discussion.

Le bureau de l’Assemblée avait décidé au terme de sa réunion tenue hier mardi au Bardo de convoquer la conférence des présidents, le mardi 14 novembre, pour discuter du sujet de la séance plénière, du jeudi 02 novembre consacrée à l’examen de la proposition de loi criminalisant la normalisation avec l’entité sioniste, et les opinions divergentes l’ayant accompagnée.

Gnetnews