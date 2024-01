Tunisie : Le dÃ©veloppement des exportations au centre d’une entrevue entre la ministre du Commerce et un haut responsable bengali

Tunisie : Le développement des exportations au centre d’une entrevue entre la ministre du Commerce et un haut responsable bengali

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a reçu hier, mercredi 10 janvier, le premier secrétaire du ministère du Commerce bengali, Tapan Kanti Ghosh, autour des relations économiques et commerciales entre la Tunisie et le Bangladesh et les perspectives de leur développement.

Ben Rejeb, citée par un communiqué de son ministère, a appelé à renforcer la coopération dans nombre de domaines, notamment, ceux liés aux engrais, et aux produits phosphatés, aux fortes potentialités exportatrices.

La Tunisie cherche à développer, davantage, ses exportations, a fortiori après leur progression de 7.6 % en 2023, a-t-elle souligné, citant les principaux produits dotés d’une forte compétitivité sur les marchés mondiaux, comme les dattes, l’huile d’olive et l’agro-alimentaire…

La visite du Secrétaire au Commerce Bengali intervient en marge de la tenue d’un atelier de travail régional préparatoire, de la treizième conférence ministérielle de l’organisation mondiale du Commerce, destiné aux pays membres de l’organisation de la coopération islamique (OCI).

Gnetnews